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中海外物業銷售 上月增近三成

2019-10-09 列印
　　多家內房企業陸續公布銷售數據，其中龍頭中海外（688）上月合約物業銷售金額為340.66億元，按年增29.2%，相應的已售樓面面積約157.4萬平方米，升13.3%。該股昨日微升0.6%報25.2元。

        中海外累計今年首九個月，合約銷售金額2902億元，升28.2%，累計樓面面積約1376萬平方米，升11.7%。

　　同時，中海外截至上月底，已認購物業銷售約319.8 億元，預期將於往後數月轉化為合約物業銷售。同系的中國海外宏洋集團（081），上月合約銷售額47.1億元，按年少15.3%，銷售面積37.6萬平方米。

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