﻿中環IFC外望——耀才證券發盈警少賺12%

耀才證券金融集團（1428）昨日發盈警，預期截至9月30日止首六個月，未經審核純利為約2.13億元。該公司去年同期賺2.41億元，即今年中期少賺近11.6%。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，香港飽受內憂外患夾擊下，大市充斥各種不明朗的因素，相信港股今年亦會呈現反覆的局面。



耀才指出，未來為持續發展業務及增加收入，會沿用積極進取發展業務的策略，並會不斷投放大量資金以提升交易系統速度、優化電子交易程式及加強網絡保安，務求令客戶在投資路上倍感安心。



許繹彬表示即使大市交投氣氛圍淡靜，但仍然堅信有危便有機。公司不斷把握市埸機遇，緊貼市場動態制定營銷策略。集團較早前重點推出美股、美期的重量級優惠。除此之外，新客開戶可享贈股及佣金優惠，該集團客戶人數及市佔率穩定增長，截至9月底止，客戶戶口總數突破30萬，較去年同期增長約一成二。



市民搶兌外幣 滙豐ATM美元缺貨



有找換店人士指出，市民上周五蜂擁兌換美元，更有找換店負責人向本報稱，上周五被客戶兌清光所有美元，昨日情況雖有所緩和，但仍偏緊。另外，滙豐的外幣ATM亦有出現美元缺貨情況。



滙豐發言人表示，該行所有港元自動櫃員機（ATM）服務運作如常，正補充部分ATM的美元現鈔供應，客戶可到附近的分行提取美元現鈔。該行一向備有足夠的現鈔儲備應付客戶的需求，致力確保銀行服務正常運作，保持香港金融體系穩健。



部分找換行的美元出現緊張的情況，但華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，現時情況未必悲觀，雖港元存款8月錄得跌幅，但按年仍錄得增長，總存款額亦無大變化。



牛記找換店職員表示，昨日很多人兌美元，但該店美元存貨量充裕，客戶可隨時到該店兌換，毋須預留。



高瞻