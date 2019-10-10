﻿中美貿談傳將達局部協議 憧憬儲局減息 美股升181點

有消息指中美雙方達成局部協議持開放態度，加上憧憬聯儲局再減息，利好投資氣氛，美股反彈。截至本港昨晚11時，杜指報26283點，升119點；標普500指數報2910點，升17點；納指報7884點，升61點。



中美即將進行新一輪貿易談判，有消息指中方在入口美國農產品方面會作出讓步，並願意與美國達成局部協議，消息推動美股昨晚高開。港股夜期中段亦抽高，升近100點，見25760點水平，高水接近80點。



英國《金融時報》引述消息指，中方提議將美國大豆的年採購數量提高1000萬噸，從目前每年的每年2000萬噸提高至3000萬噸。報道又指，中國原則上同意美國農業部在牛肉、豬肉和羊肉方面的各項要求，並已同意對進口程序作出約60項的內部調整。另外，據彭博報道，只要美國不再調高關稅，中國願意與美國達成局部的貿易協議。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26346點，升181點；納斯達克指數收報7903點，升79點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見58.09港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見318.75港元，較香港收市價升0.55港元。



儲局紀要：憂貿戰拖累經濟



美國聯儲局周三公佈9月17日至18日議息會議的紀錄顯示，儲局變得更加擔心全球經濟放緩和特朗普總統的貿易戰可能會拖累美國本土經濟及企業招聘。紀要顯示，儘管目前的經濟前景仍然樂觀，就業市場強勁，失業率低企，但近期疲弱的經濟數據卻有如造成烏雲籠罩。



市場對美國經濟放緩的擔憂加劇，聯儲局將於周四凌晨2時公佈9月貨幣政策會議紀要。根據芝加哥商業交易所的聯儲局觀察工具，目前市場對聯儲局10月減息25點子至1.5%到1.75%的機會率預測為83.9%。



港股方面，中美第十三輪高級別貿易磋商，將於今日（10日）在美國華盛頓舉行，有報道指中方準備縮短一日貿談行程，令市場對此輪談判的成果不寄厚望，港股反覆走弱。



摩笛唱淡 港銀行股回軟



大摩唱淡銀行業，削滙控（005）及恒生（011）評級，加上另外兩隻重磅股友邦（1299）及騰訊（700）亦表現欠佳，拖累恒指盤中最多曾挫236點，低見25656點，收市報25682點，跌210點；國指下滑但跌幅較少，收報10169點，的32點，成交回落至754億元。



內地股市先跌後回穩。上證指數2900點關口失而復得，收報2924點，升0.39%，連續兩日上揚。摩根士丹利唱淡本地銀行，將港銀評級降至「謹慎」，更叫「減持」有大笨象之稱的滙控及恒生，同時調低多隻港銀目標價，本地銀行股跟隨大市回軟。



