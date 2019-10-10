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﻿儲局傾向按序擴表非量寬

2019-10-10 列印
        負利率環境下，全球經濟增長放緩，美國三大指數下跌。美國聯儲局主席鮑威爾周二暗示，儲局再有減息的可能。同時，他指儲局很快宣佈擴大資產負債表的計劃，但強調此舉並不算量化寬鬆，更傾向於重啟儲局的有機擴表動作（organic growth of the Federal Reserves balance sheet）。

        鮑威爾周二在全美商業經濟協會年會時表示，儲局擬重啟國債購買避免近期貨幣市場動盪重演。他還指儲局很快宣佈隨時間推移而增加準備金的措施，但強調擴大資產負債表的舉動，不應與刺激經濟為目的量化寬鬆措施相混淆。

  他把當前階段與九十年代儲局3次減息後，成功使經濟擴張的兩個實例比較，暗示下次可能再減息。
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