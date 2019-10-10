曠視遭美列黑名單 港上市大計現暗湧

多間中資科技公司日前被美國列入貿易黑名單，連香港新股市場躺着也中槍，已向聯交所遞交上市申請，有望成為本港第三隻同股不同權股份的曠視科技，因而被列入貿易黑名單，其保薦人之一高盛向外電表示，正審視是否要繼續參與其新股上市計劃。



內地媒體更指出，納斯達克交易所正考慮收緊中資股IPO審批門檻，令中資企業到海外上市增添變數。有分析認為，中資企業在境外上市遇阻，反而有利本港吸納更多中資股上市。



高盛或放棄保薦工作



信永中和（香港）會計師事務所管理合夥人盧華基指，科技公司一般會選擇兩至三間投行作為上市聯席保薦人，若當中退出的保薦人，是負責盡職調查或聯繫潛在的機構投資者等工作，未必會影響公司上市計劃，尤其是曠視科技並未通過港交所（388）聆訊，亦未開始進行招股工作，可以迅速尋找新保薦人幫忙，對上市計劃時間表影響輕微。



曠視科技有望成為本港第三隻同股不同權股份，集團主攻人臉識別技術，因此被指涉嫌對新疆維吾爾族人進行高科技監控、侵犯其人權。曠視科技表示不會對此作出評論，惟稱目前沒有改變在港上市計劃，會繼續和港交所保持密切聯繫。



另一邊廂，有內地媒體報道，納斯達克交易所正考慮收緊中國小型公司赴美上市的審批門檻，傳因其發現目前大部份IPO集資金額均來自中資機構，而非美國機構投資者或個人，因而收緊門檻，當中措施包括放慢IPO審批速度，對股東來源以及投資額都會有更多限制。



納斯達克收緊華企門檻



安永華南區主管合夥人兼亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮指，美國出招打壓中資股IPO，反而能夠吸引更多公司考慮將本港作為上市地點，因本港同樣有能力可以在資本市場吸納更多國際資金，或會促使科網「巨擘」阿里巴巴來港進行第二上市。



