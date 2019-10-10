史美倫：或洽購其他交易所

威爾斯翼鋒加里夫巴利乘夏薩特季初受傷在皇家馬德里重生，就算近期上陣時間減少，仍把握機會在剛輪西甲交出一次助攻。今晚歐洲國家盃外圍賽E組，此子勢聯同今季在曼聯崛起的鋒將丹尼爾占士帶領威爾斯作客撕破斯洛伐克防線，延續對賽三連捷的強勢，冷敲二點八倍客勝。 （有線603、604台周五凌晨2:45直播） 今夏一直盛傳遭皇馬放棄的巴利，適逢新加盟的夏薩特季初養傷而臨危受命並交出好表現，今季西甲累積兩球、兩助攻。此子並將勇態延續到國家隊，上輪歐國外主場對阿塞拜疆於完場前六分鐘替威爾斯奠定2:1勝局，領隊傑斯對他寄望甚殷：「我們都知道巴利是世界級球員，是球隊中重要的一員，有能力領軍...

2019-10-10