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史美倫：或洽購其他交易所

2019-10-10 列印
　　港交所（388）本周二宣佈與倫交所的「世紀聯婚」破局收場，港交所主席史美倫昨日在新加坡參與世界經濟論壇會議時表示，港交所對之前出價未獲通過感到失望，並指收購倫交所是港交所三管齊下策略之一，但表明不想展開敵意收購，亦不排除將來與其他交易所進行商談的可能性。她透露，港交所早於去年考慮收購倫交所，但當時英國脫歐具有太大不確定性。

        根據英國收購合併規定，港交所放棄收購倫交所後，半年內不得捲土重來。按守則保留在多項條件下再提購的權利，包括倫交所董事局同意，以及另有第三方向倫交所提收購意圖等。

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