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金管下周再研協助中小企

2019-10-10 列印
　　香港社會持續動盪，加上中美貿易戰未息，中小企經營愈見艱難。據悉，金管局將與銀行業界於下周三商談，以協助中小企紓解財困安排，主要跟進九月下旬各方會面時所交流意見。銀行業界人士透露，金管局於上月底會面時所發放的訊息，主要呼籲銀行不要一刀切向中小企「收水」，個別高危中小企，則由銀行自行決定。

　　就如何協助中小企紓困，金管局與業界將於下周三開會進一步討論，相信會在現行貸款相關準則不變下，為中小企提供協助。另一方面，業界人士坦言響應政府中小企融資擔保計劃，先還息後還本6至12個月的措施無問題，惟對是次重災行業，如零售、餐飲業則會格外小心，或會收緊相關行業的信貸額度，新客貸款更是免問。

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