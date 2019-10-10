長實海外收購高票通過 李澤鉅：穩定潛力兼備

長實集團（1113）海外收購大計獲絕大多數股東通過，以現金252億元全購英國釀酒廠及英式酒館營運商Greene King。長實主席李澤鉅昨表示，如果不是英國出現脫歐爭議，未必可以用這個較低的價錢取得項目，又強調今次收購與本港政局無關。



長實昨日舉行特別股東大會，獲27.3億股贊成票，佔出席股東99.39%。李澤鉅表示，正值目前英國出現脫歐危機，才有時機作出收購，否則未必能以現作價27億英鎊（約252億港元）取得今次項目。他又稱，Greene King旗下有2000多間店舖，等同令長實擁有相關物業業權，業務穩定及具潛力，笑稱是地產項目。資料顯示，Greene King的物業有81%具有永久業權或作長期租賃。



李澤鉅又表示，長實是現金流抗逆能力最好公司之一，全球化業務亦可將風險分散，有能力在多處物色不同種類及規模項目，但強調任何交易都不會抱志在必得的心態。



對於本港政局動盪之際，在海外作出大規模收購，李澤鉅否認與社會事件有關，強調早於去年已考慮收購事項，又謂「香港和平到不得了。」長實企業業務發展總經理馬勵志就表示，早於2016年12月跟Greene King有接觸，當時長實在英國收購百多項物業時，對方正是最大租客，後來與Greene King磋商後達成協議，並非因為當前本港局勢而尋求海外併購。



強調與社會事件無關



馬勵志說，長實去年已著手研究Greene King業務，了解到其220年前已成立，單計蘇格蘭的酒廠更有300年歷史，亦是英國最大英式啤酒酒館經營商。馬續稱，Greene King上市64年財務仍然穩健，也有充足現金流，員工達3.8萬名，大多擁有長期服務經驗。



