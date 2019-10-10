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魯大師暗盤價爆升四成

2019-10-10 列印
　　體育用品股滔搏國際（6110）以及內地軟件商魯大師（3601）今日掛牌，暗盤表現兩極化。公開發售超購1.39倍的滔博，暗盤價跌近1%，但公開發售超購276倍的魯大師，暗盤爆升逾四成，一手帳面賺逾千元。

　　滔搏國際以接近下限8.5元定價，據耀才交易市場數據顯示，該股昨日暗盤平開後先升後跌，暗盤收報8.49元，較招股價跌0.1%。根據輝立交易場數據顯示，暗盤收報8.44元，較招股價跌0.7%。

　　新股魯大師表現突出，公開發售超購276倍，每股定價2.7元，耀才交易市場數據顯示，暗盤最多升47%，收報3.79元，較招股價升逾四成，每手1000股帳面賺1090元。輝立交易場數據則顯示，魯大師暗盤收報3.75元，較招股價升38.9%。

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