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大快活料中期純利急降

2019-10-10 列印
　　大快活（052）昨日發盈警，預期截至九月底止六個月純利錄得顯著下降，主要由於租金及工資成本上升，引致毛利率下降，以及今年度起改用新租賃會計準則帶來影響。大快活股價昨日跌2.4%，報20.65元，創三年多以來低位。

　　大快活表示，今年起將以《香港會計準則》第16號「租賃」準則取代第17號，令期內列帳租賃費用較舊準則高。但該公司指，該不利影響將在其後的租賃期轉回，故部份盈利影響，將可在整個租賃期內抵銷。大快活盈利能力近兩年放緩，去年同期純利為一億元，較2017年跌14%；毛利率亦跌1.4個百分點，至13.7%。

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