﻿中環IFC外望——宏利：延期年金銷售大增三倍

宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，自合資格延期年金（QDAP）推出以來，相關銷售佔宏利整體年金銷售逾八成，延期年金保單銷售額為去年同期三倍。



紀榮道稱，QDAP平均年度化保費約六萬元。超過八成QDAP客戶選擇20年年金入息期；客戶中約九成為40至60歲準退休人士，平均年齡為51歲。他又指，籌劃退休不是成熟人士專利，以公司過往經驗來看，相信延期年金產品會受年輕人歡迎。



至於政府頒佈《禁蒙面法》，紀榮道引述保險業聯會立場稱，情況不會影響保單合約條款及條件，亦不會凌駕保單效力。若客戶參與相關活動，此前購買的保險是否受保，他表示將視乎保單保障範圍，客戶須向理財顧問查詢。



紀榮道續指，公司自願醫保計劃（VHIS）及QDAP產品均「大受歡迎」，又強調保險為長遠行業，公司上半年銷售額增長仍然強勁。



五保安阻差辦公 恒基：深感遺憾



警方拘捕馬鞍山新港城中心五名保安及職員，涉嫌阻差辦公，前日在玻璃門阻攔防暴警察進入商場拘捕疑犯。晚上有數百人聚集聲援被捕人士。



商場所屬的恒基兆業地產回應事件指，得悉警方今日拘捕了公司轄下馬鞍山新港城中心第四期商場女客戶服務主任一名及外判保安公司聘用之保安員四名，懷疑其涉及於本星期一在商場內阻礙警務人員執行職務。



恒基地產對周一發生之事件深感遺憾。由於事件可能會進入司法程序，因此公司不便置評。



為保障顧客的安全及避免任何衝突事情發生，馬鞍山新港城中心第四期商場將於周六和周日（十月十二日至十三日）暫停營業兩天。



沙田區議員丁仕元於社交網站發文指，其中三位保安員於8點半前經已獲保釋，另外兩位稍後會陸續保釋外出。



高瞻