中美復談傳佳音三大指數齊漲 特朗普將見劉鶴 杜指續升150點

美國總統特朗普在社交媒體撰文，表示會和中國副總理劉鶴見面，市場憧憬新一輪的中美貿易會談將有成果，外圍股市昨晚向好。美股杜指周四早段曾升218點，升穿26550點，升幅相當於0.8%。標普指數以及納指，早段亦0.7%和0.9%。



中美經貿代表正式展開為期兩日的新一輪高級別經貿談判，中國國務院副總理劉鶴表示，中美經貿關係十分重要，具有很強的外溢性和全球影響。貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。美國總統特朗普在社交媒體撰文，表示周五將於白宮會見劉鶴。市場憧憬貿易談判或迎來突破。



數據增儲局減息空間



除了中美貿易關係的因素，美股分析師指出，最新經濟數據表明聯儲局仍有減息空間，也是美股三大指數升幅擴大的重要因素之一。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26496點，升150點；納斯達克指數收報7950點，升47點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.74港元，較香港收市價升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見320.68港元，較香港收市價升1.88港元。



美國9月消費物價指數按月持平，預期為上漲0.1%。按年計，9月消費物價指數上漲1.7%，略低於1.8%的預期漲幅。另外，截至10月5日的一周，美國首次申領失業救濟人數為有21萬人，較對上一周減少一萬人，並低於預期的22萬人。



九月消費物價溫和



中美展開新一輪貿談前，港股昨日表現反覆，全日波幅約300點。大市低開高走，一度下挫160點至25521點，創上月3日以來新低，其後據報美國擬推出與華匯率協議，並可能暫緩下周加徵關稅的消息，同時又傳出快將允許部分美企向華為供應非敏感產品，推動貿易戰相關股，尤其是手機設備股表現亮麗。恒指止跌回升126點，高見25809點，最終收造25707點，反彈25點。