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中美傳達匯率協議 離岸人幣曾穿7.1

2019-10-11 列印
        中美於美國時間周四展開新一輪高級別貿易談判，此前傳出美研將早前與中國達成的匯率協議作為雙方初步協議其中一部分，並可能暫緩原定下周對中國貨加徵開稅。消息刺激人民幣早段急升，人民幣在岸價(CNY)曾升327點子，高見7.1兌1美元；離岸價(CNH)更升穿7.1，高見7.0993。但市場對談判結果仍較審慎，最後人民幣升幅大為收窄，重返7.12水平。

        人民幣昨日在岸價日盤收報7.1246，僅升81點子；人民幣離岸價早段高位時曾一度飆升387點子，但其後升幅逐步收窄，截至晚上7時報7.1219，升161點子。

        策略師指出，市場對中美貿易談判的消息敏感，本沒預期談判會有具體協議，但卻傳出上述消息，故一度刺激人民幣大升。
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