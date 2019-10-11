兩新股首掛續領風騷 魯大師飆兩倍膺升幅王

雖然近期港股受內外夾擊，但新股市場持續升溫，又一大型新股滔搏國際（6110）以及高增長「細粒股」魯大師（3601）首日掛牌均表現出色，當中魯大師收市更較招股價升逾兩倍，一躍成為今年「升幅王」，不計費用每手帳面勁賺5900元。滔搏按照昨日收市價計，市值逾573億元，較母公司百麗2017年退市時市值更高。



繼今年「巨無霸」百威（1876）以下限定價上市成功突圍後，另一以近下限定價的體育用品股滔博國際掛牌即升，曾高見9.5元，較招股價8.5元高出11.76%，收報9.25元，升8.82%，一手帳面賺750元。值得注意的是，母公司「鞋王」百麗在2017年私有化時，按每股股值6.3元計算，市值約531億元，而其分拆上市的滔搏國際按收市價9.25元計算，市值已達573.61億元，已經超越母企當年退市時的市值。



滔搏升12%



至於集資僅逾一億的軟件股魯大師表現更勁，掛牌高開4元，較招股價2.7元已高48.15%，其後一路高升，收市前更高見8.7元，升218.52%收報8.6元，每手帳面賺5900元。



另一方面，據消息指，內地小型家電公司JS環球生活已經開始路演，預計下月初上市，該公司以經營內地廚電品牌「九陽」起家，其後收購美國家電品牌SharkNinja，直至2018年，其小家電企業市場中的份額佔比排名全球第六，瑞信、工銀國際以及摩根士丹利為其聯席保薦人。早前有外電報道，JS環球生活計劃集資5至6億美元（約39至46.8億港元）。



鑫苑物業（1895）將於今日掛牌，根據輝立及耀才交易數據顯示，昨日暗盤均收報2.35元，升12.98%。而另一隻於今日在GEM板上市的傲迪瑪汽車（8418）招股價為0.24元，根據輝立及耀才交易數據顯示，暗盤收市均報0.255元，升6.25%。







