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秘書公會︰中港企業管治良好

2019-10-11 列印
　　香港特許秘書公會發表香港及內地公司治理狀況調查報告，報告結果顯示，香港及內地公司治理情況呈現健康水平，並預計未來5年，兩地公司管治要求將大幅提高。另港交所（388）早前發出放寬公司秘書資格要求的咨詢文件，香港特許秘書公會技術咨詢小組成員林英偉（Peter Greenwood）再次代表公會表達強烈反對，並認為公司秘書需要更專業的人士去擔任。

  調查發現，香港及內地企業內最具影響力的人士前三包括董事長（30%）、董事會（27%）及行政總裁（22%），而公司秘書則僅排名第七。為提高公司秘書的地位，林英偉表示，公會將繼續加強對公司秘書人才的培養，提升其專業能力。

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