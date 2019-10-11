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花旗搶閘推稅貸 最低息2.01厘

2019-10-11 列印
　　稅季即將殺到！花旗香港搶閘推出稅務貸款，雖然其稅貸最低實際年利率保持去年水平，續為2.01厘，但享有此低息的貸款門檻卻由100萬元，提高至150萬元，而50萬至150萬元以下貸款額的息率則上調了45點子，到介乎2.46厘至3.36厘。

  花旗今年所推的「稅季貸款」，以12個月還款期計算，最高及最低的貸款實際年利率分別維持在4.49厘及2.01厘。今年客戶要至少借150萬元或以上，才享有2.01厘息，有別去年只需借取100萬元。若客戶今年借100萬元，貸息為2.46厘，較往年高出45點子；若借50萬至不足100萬元，貸息為3.36厘，亦較往年高45點子。至於借款20萬至不足50萬元的貸息保持4.49厘。

        



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