迅銷全年賺119億增5% 海外Uniqlo收益強勁

該公司於期內，收益按年升7.5%，至2.29萬億日圓；經營溢利亦按年升9.1%，至2576億元，均創下歷年來最佳表現。該公司表示，業績主要受海外Uniqlo及GU強勁表現帶動，其中海外Uniqlo收益首次超1萬億日圓，GU事業分部收益及經營溢利均錄得大幅增長。
迅銷旗下有4個業務分部，回顧2019財年，日本UNIQLO分部收益8729億日圓，按年僅微升0.9%；經營溢利則為1024億日圓，按年跌13.9%。全球品牌分部年度收益額亦按年跌2.9%至1499億日圓。
收益首超萬億日圓
相反，海外UNIQLO分部方面，全年收益按年升14.5%，至逾1.02萬億日圓；經營溢利錄得1389億日圓，亦按年升16.8%。按地域分，大中華地區收益按年升14.3%，至5025億日圓，經營溢利按年升逾兩成，至890億日圓。東南亞、歐洲、大洋洲地區均錄得收益、溢利雙增長。另有GU分部的業績創歷年新高，收益按年增12.7%，至2387億日圓；經營溢利更按年增1.39倍，錄得281億日圓。
迅銷預測，2020年8月底止財年旗下4業務分部均將錄得收益、溢利雙增長，預計明年綜合收益總額將增長4.8%，至2.4萬億日圓；經營溢利將按年增長6.7%，至2750億日圓；純利將達1750億日圓，按年增長7.6%。此外，迅銷預計，2020財年全年每股預計將派息500日圓，較上年度增加20日圓；2020年8月底前將擴展全球門店至3745間。