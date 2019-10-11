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沽空機構「空襲」成效降

2019-10-11 列印
　　致同會計師事務所亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈昨表示，今年沽空機構發出更多沽空報告，惟成功追擊的案例數量卻有所下降。被狙擊後，今年尚未有一家公司仍在停牌，超過半數公司3個月內就成功復牌，他認為主要是大環境造成，但對沽空報告的質量，則不予評論。

  湯飈續指，市值超過50億元的中大型公司更容易被沽空機構攻擊，因中大型公司更能在市場上「借貨」；而市值低於10億元的蚊型公司股票因集中在大股東手中，由於「借貨」難，令沽空機構「無肉食」，反而更受核數師及監管機構關注。

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