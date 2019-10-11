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慘遭除牌 聯合資源研司法覆核

2019-10-11 列印
　　繼日前登全版廣告抨擊港交所（388）濫權後，國家聯合資源（254）昨天又就其被要求除牌一事，召開股東座談會。管理層表示，公司被剝奪參與上市委員會聆訊的權利，無法在聆訊陳述反對除牌的觀點，表示會向資深大律師團隊諮詢，考慮提出司法覆核。

  港交所回應說，不評論個別個案，但強調去年8月生效的新除牌程序，是經過廣泛市場諮詢才落實，並經證監會批准。除牌程序有助維持香港證券市場的質素及信譽，並且是公平及透明的。

  國家聯合資源主席紀開平表示，過去兩年已為復牌進行多項工作，耗資達數千萬元，他說這都是股東的錢。對於公司近年面對較高債務，郭培遠指已將全部含利息的債務作出了良好處理。

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