中環IFC外望——騰訊Naspers傳入股 Pine Labs 涉117億

報道稱，Naspers及旗下金融科技部門PayU正考慮收購Pine Labs的多數股權；騰訊、加拿大養老基金魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）則尋求收購少數股權。Pine Labs已聘請摩根大通統籌融資事宜，騰訊暫時對此事未有回應，Pine Labs﹑PayU及CDPQ發言人皆拒絕回應市場的傳言以及猜測。
Pine Labs成立於1998年，總部位於新加坡，業務分佈於印度及東南亞。現有投資者包括美國電子支付平台PayPal、淡馬錫、紅杉印度等，也可能参與新一輪融資。Pine Labs去年從PayPal籌集2億美元，大部份資金用於收購網上禮品卡公司Qwikcilver。
金管局再闢謠 四千億儲備零使用
金管局在facebook帖文表示，對於網上又再有傳聞，例如「4000億港元人民幣貨幣互換協議」、「流動性資金安排」及「提款上限」等消息，該局早前已經作出鄭重澄清及詳細解釋，強調面對舊聞「Fact Check」（事實查核）要緊，並留意官方消息最可靠。
金管局早前就4000億港元人民幣貨幣互換協議闢謠，首次披露互換協議絕大部份時間處於備用狀態，現時亦沒有被動用，使用率是零，以前曾用過的額度，亦早已全數各自拿回本幣。
高瞻