貿談進展良好 恒指急漲600點

全周合計恒指累漲487點，結束連續三周下滑頹勢；大市交投活躍，港股成交金額增至986億元。
受惠中美貿易磋商進展理想，內地股市表現強勢。上證指數連續第四日造好，收報2973點，升0.9%，全周滬指累計漲2.4%；深證指數則收報9666點，揚0.3%。
騰訊友邦力撐大市
股王騰訊（700）造好，推動大市向上，收彈1.9%，報324.8元；友邦（1299）亦走高2.2%，收報73.25元，兩股貢獻恒指99點升幅。創科（669）更抽高6.3%，收報54.75元，為表現最佳藍籌股。
本地地產股集體反彈，希慎（014）炒高4.9%，收報29.9元；恒地（012）升3.8%，收報37.35元；新地（016）走高3.7%，收報112.2元；九倉置業（1997）彈3.6%，收報43.35元；港鐵（066）上揚2.7%，收報43.85元。
本地銀行亦跟隨大市向好。市場憧憬英國脫歐僵局有望緩解，滙控（005）升2.6%，收報58.95元；渣打（2888）升3.9%，收報63.3元。此外，恒生（011）漲3.5%，收報163.5元；中銀香港（2388）升3%，收報25.85元；東亞（023）升1.7%，收報18.28元。
地產銀行股齊造好
據內地傳媒報道，石藥集團（1093）專利獨家核心產品「恩必普」，被浙江省列入藥物監控名單，意味其臨牀應用或將受到限制，拖低石藥股價急回6.1%，收報16.02元，為表現最差藍籌股。
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，儘管特朗普稱此輪談判進展良好，惟一旦結果未如市場預期理想，大市可能出現反高潮，拖累恒指回吐至25800點以下水平，故此投資者要密切留意談判結束後的消息。