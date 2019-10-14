中美貿協沖喜 刺激入市意欲 恒指本周闖27400點

中美上周達成首階段貿易協議，勢刺激投資者入市意欲。證券界人士認為，貿易戰危機暫時得以紓緩，港股有望延續上周五升勢，今日高開機會甚大，本周或挑戰27400點，但由於協議尚未簽訂，恒指仍未確認見底，須提防資金在高位獲利離場。



中美於周六凌晨宣佈達成首階段協議，在知識產權、匯率、金融服務等取得進展，中方同意採購400至500億美元美國農產品，美方亦暫緩本周加徵的新一輪關稅，但協議文本仍需時數周完成。憧憬貿談進展良好，上周五港股已有春江鴨入市，帶動恒指全周收升487點，收報26308點，終止連跌三周頹勢，一舉收復10天、20天及50天線。恒指夜期收報26608點，高水300點；ADR港股指數則報26448點，較上周五收市升139點。



恒指夜期ADR齊造好



京華山一研究部主管彭偉新表示，中美貿易戰風險暫時消除，恒指短期有力繼續上升，或挑戰27400點阻力，但由於上周成交未完全配合升勢，估計上升動力未必能維持。他指出，協議尚未正式簽署，期間仍存在變數，即使順利完成，兩國糾紛實際上也未解決，「今次協議中國放棄好多嘢換返嚟，特別係貨幣作出讓步，人民幣可能冇得貶值，金融業又要開放，只係延遲出事時間。」彭偉新又相信，目前資金以短線為主，未見為長線部署加注。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良則指，港股反彈是空軍平倉所致，料本周初港股仍有可觀反彈。但他表示，港股長時間步入政治市，容易受消息刺激波動，指出中美近日互釋善意，但無達成全面協議，料市場冷靜過後再現憂慮，令港股本周尾段有機會獲利回吐。他認為，美國不會停止以經濟手段遏制中國，故中美貿易談判發展將不斷反覆，屆時港股將步入大型上落市格局。



本港政局持續不穩，加上經濟放緩，黎永良預期，未來公佈的本地生產總值（GDP）、旅客人數、零售數據等將繼續報憂，失業率也繼續上升，勢削弱投資者信心。他指出，近期港股喘定，或與北水支撐有關，相信負面因素再反映後，中長線有機會再試底。



專家料貿談續反覆



本港周三將公佈《施政報告》，早前政府預告會有大膽措施，加上美國國會審議《香港人權與民主法案》最快同日有結果，市場關注對經濟前景影響。中國則於今日公佈貿易數據，明日公佈居民消費價格指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），周五則公佈第三季GDP。



投機本地茶渣股







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