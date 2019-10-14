維港投資佈局澳洲初創 涉獵量子電腦AI醫療

現時愈來愈多高科技初創企業興起，澳洲亦不例外。長和系創辦人李嘉誠旗下的維港投資，近年於澳洲雪梨及阿德萊德，亦投資不少初創企業，當中主要為高科技公司，包括有量子電腦系統公司Q-CTRL、高效退休金管理平台Spaceship，以及AI醫療Harrison.Ai等等。



量子電腦系統公司Q-CTRL的團隊，於雪梨大學實驗室進行研究工作，旨在運用專業知識穩定量子系統，以免外在環境干預阻礙量子科技發展。公司目前客戶包括有Rigetti、Bleximo及Accenture等。



量子電腦基本運算單元為量子位元（qubit），因量子位元難以控制，容易被環境中的熱度或其他因素破壞，故量子電腦非常容易受到干擾。但Q-CTRL生產的「量子韌體」（quantum firmware）是一套特殊的初階程序，可令量子電腦硬件，能更有效抵抗錯誤率。Q-CTRL量子控制工程師Michael Hush表示，於未來的30至40年，量子電腦將會更加全面普及化，並將與傳統電腦結合，透過雲端提供運算服務。



投資自管退休金平台



除此之外，近年來澳洲退休金投資管理中的一個新特點，是「自管退休金」（SMSF）的興起。 SMSF是自己選擇基金的投資方向，以安排基金的投資組合的一種退休基金，有「基金少、管理易、管理費用少」優勢。截至2018年底，總資產價值已經超過49.5億澳元，佔澳洲全部養老金總額的三分之一。據澳洲稅務局針對自主退休金的最新報告，自管退休金平均營運支出比例為 1.1%。澳洲新興退休金管理平台Spaceship，現時管理資產的規模達2.5億澳元，佔整個市場1.7%。



維港另一個投資為AI醫療Harrison.Ai，透過深度學習及人工智能，提升人工受孕成功率，研發出專利科技「IVY」，一般由醫生選取胚胎的成功率平均為65%，但「IVY」的高度識別能力，則可把成功比率提升至93%。Harrison.Ai創辦人之一Dimitry Tran指出，醫生每一日都要作出無數個關鍵決定，故認為AI幫助分析數據，對醫療服務甚為重要。



澳洲政府近年來致力於發展創業經濟，大力推出鼓勵當地人創業措施，以吸引更多年輕創業者加入。據彭博2019年創新指數總排名顯示，澳洲位居全球200個經濟體中的19位，得分75.38分，較香港排名38及58.9分為高。



