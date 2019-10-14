澳門擬設立證交所 冀成離岸納斯達克

中國希望在澳門打造大中華地區第五個證券交易所計劃展現雛形，據《財新網》報道，廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍昨日表示，澳門證券交易所方案已上報中央，有望成為人民幣離岸市場的納斯達克。澳門金管局隨後回應稱，證券交易所建議已委託國際顧問公司對此開展可行性研究，相關研究工作正有序進行。



廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍昨日在嶺南論壇稱，曾在深圳幫助澳門特區政府制定澳門證券交易所方案，並已呈報中央。他續指，希望澳門證交所以人民幣為結算貨幣，定位方向是美國的納斯達克證券交易所。他同時希望，有關方案能夠成為慶祝澳門回歸中國20周年的禮物之一。



澳金管：已委顧問研究



澳門金管局昨日傍晚回應，為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」，已委託國際顧問公司對此開展可行性研究，目前相關研究工作正有序進行。



澳門金管局指，考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，澳門要在此領域有所突破，達至錯位發展，必須充份了解自身優勢。該局指，可行性研究將以「發揮澳門所長、服務國家所需」原則，並根據國家對大灣區戰略部署作整體性的考慮。



該局續稱，澳門特區政府將結合顧問公司研究結果，改善澳門金融發展的規劃並有序落實。金管局又表示，澳門特區政府一直積極參與粵港澳大灣區工作，並得到廣東省等兄弟城市以及中央部委大力支持，共同努力落實大灣區建設。



耀才證券研究部總監植耀輝指，要成立一個交易所不是容易的事情，要觀察其先決條件及交易所成立之後有無吸引地方。鑒於澳門一直以來發展的重點都是賭業相關，故對其金融方面的配套發展設施有所保留。他稱，澳門交易所現階段仍須觀察，短時間內或不能看見成效。



