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英恒料智能汽車產品後年投產

2019-10-14 列印
■陳長藝（左）指，預計該公司研發的ADAS晶片和系統量產後，將成為主要增長動力。
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　　新能源汽車以及智能汽車一直被認為是汽車市場發展方向，內地汽車晶片及應用供應商英恒科技（1760）指，受惠智能技術融合、政策推動、再加上未來主力消費群體90後更注重品質及創新，預計在2021至2022年，該公司研發的智能汽車產品可以投入量產，包括無人駕駛電動控制單元、車載安全和車載訊息服務控制器等，相信應用此類智能產品的高級駕駛輔助系統（ADAS），未來會成為主要增長動力。

駕駛輔助將成增長動力

　　該公司執行董事兼聯席行政總裁陳長藝補充指，英恒科技研發的ADAS晶片和系統，目前處於最後研發階段，會在2020年進行測試，預計量產後將會成為公司主要增長動力。

　　但他指出，若要令汽車實現無人駕駛的水平，此舉仍有一定難度，因現時全球在法例、交通規則、保險等方面，仍然沒有對無人駕駛進行修改或更新等，加上5G網絡發展仍撲朔迷離，何時完善網絡覆蓋及穩定網絡質素仍然是未知之數，引入無人駕駛仍然是言之尚早。

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