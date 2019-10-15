﻿簽約前再磋商 市場憂節外生枝 中美達協議 人幣曾破7.05關

中美兩國達成首階段貿易協議，帶動人民幣急升，在岸人民幣一度升破7.05關口，見7.0476，升416點子或0.59%，隨後升幅收窄，截至昨晚8時，報7.0705；離岸人民幣亦升至近一個月高位，一度高見7.0503，截至昨晚8時，報7.0716。高盛預計，離岸人民幣大幅走強的可能性不大。



中國外匯交易中心公佈，人民幣兌每美元中間價為7.0725，較上一交易日微調2點子。另外，人民銀行公開市場連續八日暫停逆回購操作，昨日亦無逆回購到期。人行表示，主要是因銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。



料離岸人幣難大升



中美雙方日前就部份貿易問題達成協議，但尚未簽訂正式的文件。外電引述消息指，中方希望在正式簽署之前，再進行額外的磋商。現時尚未知上述額外的會談，會在北京抑或華盛頓進行，不過，有關消息卻令市場憂慮貿易協議會否節外生枝。



高盛發表報告稱，中美雙方仍未達成取消現有關稅的廣泛協議，離岸人民幣上升空間較為有限；預計人民幣將會在三個月及六個月後跌至7.2，而十二個月後回升至7.1。



另外，高盛指，若中美兩國可繼續擴大談判範疇，並成功舉辦「習特會」，將有望繼續支持新興市場貨幣表現。該行又指，根據過往經驗看，中美貿易緊張局勢出現緩和後，往往會再度升級，如果分歧涉及技術、資金流動、移民及外交政策等，尋求降溫的難度會更大。



美股方面，儘管中美達成局部貿易協議，但仍然充滿變數，投資者偏審慎，美股表現反覆。杜指早段曾升43點，報26860點；標普500指數報2971點，升1點；納指報8067點，升10點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26787點，跌29點；納斯達克指數收報8048點，跌8點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.02港元，較香港收市價升0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見325.11港元，較香港收市價跌3.09港元。



美股反覆 杜指跌29點



油價顯著下跌，紐約期油曾跌超過3%，跌至每桶約53美元。另外，市場關注美國聯儲局最近採取的寬鬆政策。聯儲局將從今日開始每月購買約600億美元短期債券，以確保銀行體系擁有充足的儲備金，但強調新計劃並不標誌着貨幣政策的改變，目的為了應對近期短期貨幣市場的動盪。