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﻿四電訊商10億奪5G頻譜

2019-10-15 列印
　　本港5G頻譜昨日拍賣，四家本地電訊商瓜分200MHZ（兆赫）5G頻帶，中國移動香港投得最多頻譜，達60兆赫，連同香港電訊（6823）旗下HKT、數碼通電訊（315）、和記電訊香港（215）旗下3香港投得的頻段，合共為庫房帶來10.06億元頻譜使用費收入。

　　是次拍賣3.5吉赫5G頻段當中，中移動成大贏家，共投得60兆赫，支付3億元的頻譜使用費。而HKT和數碼通則各自投得50兆赫的頻譜，每間電訊商須支付2.52億元的頻譜使用費，剩餘頻譜由和記電訊投得，合共40兆赫，頻譜使用費為2.02億元。頻譜的指配將於明年4月1日生效，有效期為15年。

　　商務及經濟發展局局長邱騰華指，連同3月份指派的26及28吉赫的5G頻段，政府今年合共完成兩個重要5G頻譜的分配和競投，本港在5G服務向前邁進一大步。
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