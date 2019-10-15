金管新帥出招放水 釋3000億助中小企

金管局總裁余偉文「新官上任」第一招，宣佈將香港銀行逆周期緩衝資本（CCyB）比率，由現時的2.5%下調至2%，令銀行釋放約2000至3000億元的額外放貸額度，重點投放於支援中小企業。



余偉文表示，自今年六月以來，香港經濟環境明顯惡化，下調CCyB比率，可讓銀行有更大空間支持本地經濟，緩和經濟周期。



余偉文亦於《匯思》中撰文稱，CCyB機制主要是讓銀行在「經濟好景時未雨綢繆，預留緩衝資本」，而在經濟下行時釋放緩衝資本，令銀行繼續提供信貸支持實體經濟。



減港銀預留緩衝資本



近期金管局頻頻發聲，希望銀行業界可與中小企業「共渡時艱」。上月金管局透過按證公司全資擁有的按證保險，在「中小企融資擔保計劃」的「八成信貸擔保產品」下，推出容許暫時還息不還本的紓緩措施。該局亦設立銀行業中小企貸款協調機制，成員包括金管局、香港銀行公會、九間大銀行及按證公司代表，會在本周內召開會議商討具體措施。



金管局表示，初步構思包括釐清有關信貸風險管理規定，便利銀行透過延遲還本或貸款展期等安排，減輕中小企資金周轉壓力；建立一個業界平台，收集中小企對銀行業和政府支援中小企政策意見等。



銀行公會主席禤惠儀表示，歡迎金管局調整有關比率，相信能為銀行提供更多空間，在現時本地經濟放緩下更靈活有效支援企業客戶；她亦歡迎金管局設立協調機制，期望銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，支援中小企業客戶。



但市場亦有疑問，釋放的資本最終能否惠及中小企業，華僑永亨銀行經濟師李若凡就指，銀行借錢給中小企業，仍須審視該企業經營狀況，今次金管局「放水」主要惠及受短期衝擊、長遠經營仍然樂觀的中小企業；而對於狀況不好的中小企業，效果可能較為有限。



