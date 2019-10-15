  • 2019年10月15日 星期二
  • 25º
  • 77%
熱門： 修例風波緊急法遊行建築署警察宿舍

日報新聞 > 財經

大行按揭爆額 拒批年內申請

2019-10-15 列印
　　幾間大銀行包括滙豐、恒生（011）及中銀香港（2388）均冷待需今年內提取貸款的按揭申請，主要以審批需時過長婉拒客戶，有市場人士更以「冰點」形容恒生態度。據悉恒生有內部通知，今年餘下時間基本不接納年內要提取貸款的按揭貸款申請，包括一手、二手按揭及轉按。恒生發言人表示，該行一直接受各物業類型按揭申請，惟處理申請、批核及提取貸款時間，會因應客戶提供資料及個別情況而定。多名市場人士指出，除恒生外，滙豐及中銀對於年底前提取貸款的按揭申請積極性甚低，處理申請慢手慢腳，又向客戶表明審批申請需時兩至三個月，甚至叫客戶向其他銀行作出申請，好讓客戶知難而退。不過，三大行對於明年才提貸款的按揭申請則照常接受處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd