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中國九月進出口遜預期

2019-10-15 列印
　　中美新一輪經貿高級別磋商上周五落幕，引發外界期待雙方取得實質進展，但中國九月進出口貿易形勢不容樂觀。據中國海關總署公佈，中國九月以人民幣計價進出口總值按年下滑3.3%，錄得2.78萬億元（人民幣，下同）；其中出口按年跌0.7%，至1.53萬億元，遜於市場預期的升1.5%；進口按年跌6.2%，至1.25萬億元，預期則為跌2.3%。

　　若以美元計價，進出口亦錄得雙降，出口及進口分別較去年同期跌3.2%及8.5%，均低於市場預期，其中九月出口創今年二月來最大降幅。海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指，國際經濟貿易增長放緩，外部環境更趨複雜嚴峻。

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