憧憬澳門設證交所 濠賭股受捧齊急升

據內地媒體報道，澳門特別行政區將打造大中華地區的第五個證券交易所，爭取成為人民幣離岸市場的納斯達克。在消息刺激下，昨日濠賭股齊齊急升，其中永利（1128）更急升達5.7%。



惟市場人士分析，昨日市場表現似是「未出發先興奮」。濠交所或是澳門政府一廂情願之舉，相較之下本港市場仍具優勢，而深圳市場在吸引初創企業的定位上，更為成熟清晰。



廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍早前出席嶺南論壇稱，已將澳門證券交易所的方案呈報中央。他希望澳門證交所以人民幣為結算貨幣，定位方向是美國的納斯達克證券交易所。同時，他亦希望有關方案能夠成為慶祝澳門回歸中國20周年的禮物之一。澳門金管局則表示，已聘請國際顧問公司作相關研究。



受澳門金管局正計劃就「在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」展開可行性研究刺激，濠賭股昨日齊齊造好，成交金額達22.36億元，其中永利（1128）急升5.7%，收報15.98元；澳博（880）升4.5%，收報7.91元；銀娛（027）急升4.3%，收報51.25元；新濠（200）漲4.2%，收報19.44元；金沙（1928）漲3%，收報36.5元；美高梅（2282）升1.6%，收報12.5元。



專家指短線仍有水位



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，澳門成立證券交易所的消息，與濠賭股上漲無太大關係，或是市場借消息來炒作。對於濠賭股短線表現，黃德几稱，十一黃金周假期訪澳旅客數量，以及博彩業毛收入數字表現樂觀，預計濠賭股短期內仍有上升空間，但不會被「瘋狂炒作」。



