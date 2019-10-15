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貿談吹暖風 恒指升213點

2019-10-15 列印
　　美國總統特朗普放風，稱中美將直接進入第二階段磋商，預期貿易戰接近結束。港股承接上周五升勢，恒指一度升328點，高見26636點，創逾三周高位，收報26521點，漲213點，三日累飆839點；國指則升55點，報10507點；大市成交略減至903億元。

　　藍籌股普遍向上，美國農業部公佈向中國出口豬肉創新高，萬洲國際（288）獲大摩看好，並預期其股價未來30日股價極大機會上升，刺激萬洲升4.3%，收報7.72元，為表現最佳藍籌股；貿易股創科（669）抽升4.2%，收報57.05元。另外，騰訊體育恢復部份NBA比賽直播，騰訊（700）上升1.1%，收報328.2元。

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