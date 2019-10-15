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德視佳暗盤價爆升七成

2019-10-15 列印
　　從事視力矯正行業的德視佳（1846）於今日掛牌，招股價7.5元，公開發售超額認購41.72倍，一手中籤率30%，抽七手穩中一手。德視佳昨日暗盤價格造好，其中耀才交易場暗盤收報13元，升73.33%；輝立交易場暗盤收報12.88元，升71.73%。

　　向中國際（1871）昨日第二日招股，綜合多間券商數據，其孖展認購額達4961萬元，公開發售部份已超額認購逾2倍。

　　另外，時隔四年再有乳製品股份赴港上市，據路透社引述知情人士表示，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴正展開上市推介，預計集資10億美元（約78億港元），對上一次上市的乳製品股份，是2015年12月掛牌的中地乳業（1492）。

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