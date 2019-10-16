﻿中美貿協存變數 美企業績佳 杜指升237點

雖然國際貨幣基金組織(IMF)調低全球增長，但美股在摩通及花旗等大行第三季業績對辨之下，開市後升幅擴大，截至昨晚11時升275點報27062點，納指亦升逾1%。



IMF發表最新全球經濟展望，料今年全球經濟增速為由之前預計的3.2%下調至3%，為2008年金融危機以來最慢，當中美國今年經濟增長預期由2.6%下調至2.4%，明年則下調至2.1%；中國今年全年經濟增長料放緩至6.1%，明年則下調至5.8%。



不過，摩根大通上季賺90.8億美元，上升8%勝預期，主要受惠定息收入交易急升二成半，刺激股價早段升1.5%。花旗第三季純利亦稍勝預期至49億美元。不過，高盛上季每股盈利卻稍遜預期。另外，英國及歐盟傳出仍在努力爭取達成脫歐協議，英鎊受刺激大升1.2%報1.275美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27024點，升237點；納斯達克指數收報8155點，升106點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.57港元，較香港收市價升0.62港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.17港元，較香港收市價升1.37港元。



香港寬頻創上市新高



中美兩國落實最終貿易協議仍存變數，市場觀望氣氛轉趨濃厚，港股連漲3日後欠缺方向，先升後回軟。恒指高開至26609點全日高後，受內地公布經濟數據影響，走勢由升轉跌，最多一度下滑88點至最低位26433，尾段跌幅收窄，全日波幅175點，終收造26503點，微跌17點；國指亦回軟，收造10500點，走低7點，成交金額縮減至756億元。內地股市走軟，上證指數跌穿3000關口，收報2991，回吐0.56%，中止連續5日的升勢；深成指數收報9671，降1.17%；兩市成交合計縮減逾14%至4591億元人民幣。



5G頻譜拍賣價遠比市場預期為低，本地電訊股逆市向上。和電（215）揚4.35%，收報1.44元；數碼通（315）升1.78%，收報6.88元；香港電訊（6823）走高0.81%，收報12.42元；香港寬頻（1310）創上市新高，高見15.32元，終收升0.27%報15元。



耀才證券研究部總監植耀輝認為近日恒指已有不錯的升幅，並觸及26500水平的阻力區，雖然中美兩國達成首階段貿協，但其後磋商及貿戰情況會否一帆風順，對此他仍有保留。他又分析稱，現在市場觀望氣氛偏濃，大市未必再有上升空間，如果日後內地經濟數據表現參差，恒指或會出現較大的調整，所以現時資金追入個別板塊，造成「炒股不炒市」的局面。