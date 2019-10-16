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﻿豬肉價上月飆近七成

2019-10-16 列印
  內地通脹問題日益凸顯，中國9月全國居民消費價格指數（CPI）按年升3%，邁入「3」時代，並創近6年來新高，較預期的升2.9%為高，較上月增0.2個百分點，上月豬肉價按年飆升近7成，拉動CPI上升1.65個百分點，成為推高CPI的主因。而9月工業生產者出產價格指數（PPI）按年跌幅達1.2%，為2016年7月來最低水平，並連續3月處於負增長狀態。

  內地貸款繼續升，9月新增貸款達1.69萬億元（人民幣，下同），創6個月新高。分析指，若扣除食品和能源價格，CPI及PPI走勢一致，反映內地經濟疲弱，未來走勢不容樂觀。

  國家統計局數據顯示，今年1至9月，全國居民消費價格按年上漲2.5%。9月單月CPI按年升幅進入「3」時代，城市上漲2.8%，農村亦上漲3.6%。
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