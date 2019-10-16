德視佳首掛勁升47% 傲迪瑪三日漲7.3倍

新股近期炒風熾熱，德視佳（1846）首日掛牌曾升超過一倍，收市仍升近47%。另外，上周五掛牌的半新股傲迪瑪汽車（8418），昨日暴升2.4倍，三個交易日累升達7.3倍。市場人士指出，近期爆升新股不少以貨源歸邊炒作，股價已脫離基本因素，投資者不宜貿然追入。



近期新股熱潮由重磅股百威亞太（1876）揭開序幕，上市至今累積升幅達19%，令投資者對新股信心大增。隨著資金流入新股市場，一些市值較小、貨源歸邊的新股，股價便輕易舞高弄低。



如果細看股份分配通告，便可得悉個別爆升半新股，貨源相當集中。以傲迪瑪汽車為例，在完成招股後，假設發售量調整權沒有行使，首五大股東持有公司64.91%股權，首10名股東則持72.42%股權，此股掛牌首日於中央結算的股份數量為2.49億股或29.4%，中泰國際證券或代客持股近一成，雅利多證券或代客持股8%，反映貨源相當集中。至於德視佳情況亦類似，首五大股東持貨69.29%，而首10大股東更持77.22%。



貨源歸邊風險甚高



以上周四掛牌的魯大師（3601）為例，首日狂升超過兩倍，昨日雖然回吐15%，但累計升幅仍達1.4倍。至於上周五掛牌的傲迪瑪汽車，由招股價0.24元炒至昨日收市的2元，假若投資者持有一手仍未沽貨，不計手續費帳面勁賺1.76萬元。昨日掛牌的德視佳亦相當不俗，收市報11元，每手帳面賺3500元。



至於今日接力上市的兩隻新股，暗盤走勢亦相當亮麗，莊臣控股（1955）暗盤收報1.48元，較招股價1元升48%；華營建築（1582）暗盤則收報2.28元，更較招股價1元大升1.28倍。



兩股今登場暗盤報捷



信誠證券聯席董事張智威指出，近期社會環境動盪，很多新股定價合理。以市值較小的新股來說，如果貨源歸邊，便很容易炒上，但要留意監管機構會否出手干預。他續稱，有些半新股升幅動輒以倍數計，股價早已脫離基本因素，投資者宜留意箇中風險。



