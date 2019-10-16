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大昌行擬私有化停牌

2019-10-16 列印
　　中信股份（267）旗下的大昌行（1828）昨日開市前突然停牌，並公佈擬進行私有化計劃。有分析認為，集團近年業務波動，加上股價未能反映公司價值，私有化為預期中事，由於現時股價較2007年上市價有逾五成折讓，股價長期低迷，要成功落實私有化，料要有較高溢價方可望股東接受。大昌行業務廣泛，有分銷平台上經營汽車銷售、汽車相關業務及服務、食品及消費品銷售，以及物流服務等。該公司截至今年六月底止中期業績，純利為1.88億元，按年跌31.6%；每股盈利9.97仙。中期息派4.23仙，上年同期則派5.05仙。期內營業額238.21億元，按年跌2.7%。

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