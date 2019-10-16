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摩通：美團有望下月「染藍」

2019-10-16 列印
　　摩根大通表示，恒指下月8日季檢時，美團（3690）有機會染藍，瑞聲科技（2018）則有機會被剔出藍籌，料美團一旦被納入，將佔恒指比重3.6%，並觸發買入資金85億元。但恒指公司回應指，非同權股份暫時未納入恒指成份股，並且仍處研究階段。

　　摩通研究指出，美團在去年第四季至今年第三季的市值排名，在本港上市公司中排名第15，根據恒指規則，美團有機會被快速納入恒指成份股。下一次恒指季檢結果將於11月8日收市後公佈，並於12月6日收市後生效。摩通又稱，美團屬於IT行業股份，相關股份在恒指成份股中較少，由於恒指重視行業比例，在行業平衡前提下，美團納入恒指機會更高。受消息刺激，美團昨日飆3.1%，收報90.75元。

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