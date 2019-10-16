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周大福港澳銷售急插四成

2019-10-16 列印
　　周大福珠寶（1929）公佈截至9月底止第三季經營數據，香港及澳門同店銷售額大跌42%，同店銷量同樣大跌44%，主因消費者抑制消費所致。內地市場方面，同店銷售額按年微跌7%，同店銷量則跌21%。周大福同時發盈警，預期截至九月底止中期業績，將錄得未變現虧損8至10億元，主因近期國際金價上升，令尚未償還黃金借貸合約按黃金市價計算，出現未變現虧損，令上半財年溢利因而有所減少。

　　另外，莎莎國際（178）昨日公佈截至九月底止第二財季，整體零售及批發業務營業額按年跌20.8%至16.1億元。其中港澳市場零售銷售額按年跌24.1%，至13.1億元，同店銷售亦跌28.5%。

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