穆迪：港銀盈利將受壓

第五場三班一八○○米。在大部分人心目中，此場頭二選會是「鑲白旗」和「扎西德勒」，不過同時留意到，兩駒與「好計」曾在上季805場次三班千八米碰過頭，當時贏馬的是「好利運來」，「鑲白旗」和「扎西德勒」分列亞、季，跑第四的是「活力名駒」，至於「好計」只跑第五名。事隔三個月後，「好計」再與上述兩匹老對手對戰，在負磅形勢改變不大之下，是否有反先的機會呢？ 無疑，「好計」來港前只曾贏過一場處女馬賽，外地賽績絕不算亮麗。然而，此駒父系出自「范高爾」，在港同系馬多是五歲才踏入高峰期，可是牠來港前都是跑三歲賽，甚至上季在港插三班時也只四歲，換言之根本仍有進步空間。而事實上，「好計」上季共出賽...

2019-10-16