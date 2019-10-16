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穆迪：港銀盈利將受壓

2019-10-16 列印
　　本港經濟形勢未明朗，評級機構穆迪預期，本港銀行業資產質素將轉差，撥備水平勢會提升，料本港銀行盈利將受壓，但暫未擬下調香港銀行業評級。

　　穆迪九月將香港評級展望由「穩定」下調至「負面」，但維持香港AA2信貸評級。穆迪全球銀行業董事總經理Stephen Long表示，銀行業資產負債表仍然強勁，暫未擬下調香港銀行業評級。

        穆迪亞太區金融機構副總裁兼高級信用評級主任徐嵩宜稱，港銀坐擁龐大按揭業務，新做按揭平均成數長期於五成以下，即使樓價挫20至30%，亦不擔心為銀行帶來太大壓力。惟他指，樓價下調傷害財富效應，或影響投資及消費意欲，對銀行盈利前景不利。

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