﻿中環IFC外望——立橋人壽兩個月保費收入千萬元

立橋人壽保險於今年4月獲發牌並於7月正式開業，其行政總裁李滿能昨日表示，該公司開業至今共推出五隻產品，而兩個多月來的業務表現不俗，銷售保單保費數以千萬元計，當中以美元短期儲蓄保單最受歡迎。



李滿能稱，立橋人壽主要銷售渠道為保險經紀及保險代理，目前已簽約合作的保險經紀有逾50間，未來會繼續增加合作的保險經紀數目。鑑於保險代理需時招聘及培訓，現有代理人數僅20、30人，而明年的目標代理人數為300人。他又指，開設立橋人壽主要因為看好香港龐大的銀髮市場，並以銀髮族為目標客戶之一。



該公司所推的五隻產品中，有兩隻是昨日新推，包括「立安心五年定期壽險計畫」，以及可扣稅「存為未來（精選）延期年金計畫」。其年金計畫五年供款，第六年開始取每月年金，年金期20年，以美元單計，保證內部回報率介乎2.02%至2.4%；若是港元單，保證內部回報率則為1.52%至1.91%。



猛人加盟滙控主管企業傳訊部



滙豐控股正盛傳將裁員一萬人，並以高薪職位人士為開刀對象。公司處於呢個不妙形勢，傳訊部就好重要，要幫手將相關負面影響減至最低，否則可能是一場災難。據行內消息指，滙控已經委任來自麥肯錫的Steve John為集團首席傳訊總監，並於十二月二日生效。



原本滙控集團首席傳訊總監高沛賢（Pierre Goad）喺六月退咗休，由韋明光（Malcolm Wallis）暫時頂住先，所以阿John將接手韋明光的工作。阿John來頭唔小，原為麥肯錫傳訊、品牌及營銷的環球董事，統領一隊環球團隊主理企業及內部傳訊、傳媒關係、企業事務等範疇的工作。他曾於保柏、英國和愛爾蘭百事公司擔任要職，負責同類工作，故經驗相當豐富。大家就拭目以待睇下佢未來如何為滙控拆彈了！



高瞻