﻿零售數據欠佳 美股偏軟 褐皮書指美企料經濟減弱

中美上周末達成首階段貿易協議，美國總統特朗普透露，已經開始撰寫有關協議。特朗普又稱，在他與國家主席習近平下月在智利出席亞太經合組織峰會前，很可能不會與中國簽署任何貿易協議。美國9月零售銷售差過市場預期，拖累美股早段偏軟。杜指跌約20點，在27000點附近爭持。標普指數以及納斯達克指數早段亦微跌。油價則企穩，



美國零售數據較預期遜色，市場擔心美國經濟轉差，外圍股市早段反覆偏軟。美股早段有調整，杜指跌約20點，在27000點附近爭持。美國九月零售銷售按月減少0.3%，遜預期。扣除汽車的零售銷售，九月按月減少0.1%，市場預計會增加0.2%，同樣低於預期。



杜指收市跌22點



另外，儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告指，自9月初以來，美國經濟似乎在放緩，僅以「輕微到較低的速度」增長。最近幾周美國經濟增長欠佳，導致許多企業調整了前景，現在它們預計經濟活動將減弱。褐皮書指商業機構大都希望經濟繼續增長；但是許多人降低了對未來六至十二個月的增長展望。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27001點，跌22點；納斯達克指數收報8124點，跌24點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.70港元，較香港收市價升0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見327.52港元，較香港收市價跌3.48港元。



此外，美國上周抵押貸款申請指數升0.5%，比前一周漲5.2%。外電引述知情人士透露，中國將難以每年購買500億美元美國農業產品，除非中國取消對美國產品加徵的懲罰性關稅，而這麼做將需要特朗普作出相應的行動。油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報52.82美元，跌0.01美元。



港股方面，恒指昨日反覆向上，高低位分別見過26698及26432，終收造26664，升160點，創近一個月高位；國指亦向上，收造10532，上升32點；成交823億元。 分析指，大市已企穩26500水平，或若再升穿27300關，港股可望開展下一個升浪。



內地股市先升後回軟。上證指數連續第二日走軟，三千大關得而復失，收報2978，下跌0.41%；深成指數收報9642，下降0.31%；兩市成交合計縮減至4234億元人民幣。



恒指上望27300



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，《施政報告》主要聚焦於房地產政策上，午後顯著反映於本地地產股股價，有關政策可能令約400萬元的單位從此絕跡，並逐步提振香港樓市，有利於地產商發展，形成相關板塊「價量齊升」的現象。至於恒指方面，他分析指，以9月4日的大陽燭作參考，現時大市已於其陽燭頂的水平（約26500）企穩，下一站目標可上望至27300關口，若再升穿上述關口，指數將可開展下一個升浪。



