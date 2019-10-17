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﻿內地定向放水兩千億

2019-10-17 列印
        中美貿易爭端何去何從尚存未知數，而內地經濟面臨下行壓力之下，不斷推出支持信貸措施，降低企業借貸成本以刺激經濟。中國官方於本周五公布第三季經濟數據前，人民銀行昨日令市場意外，今年首次通過開展定向中期借貸便利（MLF）操作，向市場注水2000億元（人民幣，下同）1年期現金，利率為3.3%，意在擴大流動性以提振經濟。

        外電指，人行通常於前一輪貸款到期時才會向市場注入下一批流動性，而前一輪貸款到期時間為下月5日，此次中期借貸便利開展，令市場交易員感到頗為意外。外電引述渣打銀行中國宏觀策略師劉潔表示，人行此舉出乎市場意料，可能旨在注入更多長期流動性以保證於10月中旬納稅季有足夠的現金流供應。
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