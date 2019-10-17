放寬首置樓按上限 港地產股領漲大市

特首林鄭月娥在《施政報告》稱，計劃放寬按揭貸款上限，同時提出運用《收回土地條例》，收回三類私人土地作百分百公營房屋及相關設施發展，包括公屋、綠置居、居屋及港人首置上車盤，推動本港地產股表現奪目。其中新世界（017）漲4.1%，為升幅最大藍籌股。



林鄭提出，為協助首次置業人士，政府會放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由現時四百萬元提升至八百萬元。可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則會由600萬元提升至1000萬元；後者可以包括自用樓換樓按揭。



林鄭指出，放寬樓價上限為幫助一批有供樓能力，但沒有足夠首期的專業人士。她稱，措施為他們提供另一個選擇，不再需要買一手樓才可上車，可考慮二手樓。



有業主即時封盤



放寬按揭樓價上限的消息一出，有德福花園實用面積494方呎的單位業主即時封盤一個月，以作觀望，又拒絕買家低過700萬元的叫價。另外，大圍名城一個面積677方呎的放盤，業主反價100萬元，最新叫價1150萬元。同區亦有約兩成放盤業主調高叫價或暫時封盤。



中原按揭董事總經理王美鳳認為，新措施的樓價上限，貼近上車盤市價的現實水平，即600至800萬元，將可以協助上車市民入市置業；而八成按保樓價上限提升至1000萬元，亦有助換樓家庭增加二手市場選擇。她表示，溫和放寬按保計劃，不會令信貸風險明顯提高，因按揭保險計劃不同於一般按揭，銀行毋須承擔涉及額外信貸風險。



新世界成升幅最大藍籌



受消息刺激，本港地產股表現奪目，新世界漲4.06%收報10.76元，為升幅最大藍籌股；新地（016）揚2.95%收報115.2元；恒地（012）升2.82%收報38.25元；長實（1113）升2.58%收報53.65元；信置（083）升2%收報12.26元。此外，美聯集團（1200）飆14.14%收報1.13元；旗下美聯工商舖（459）抽高6.67%收報0.128元。



