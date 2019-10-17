引李家傑等七基投 中手游集資11.7億

新股轉熱，掛牌屢有斬獲，又見大孖沙身影出現在基石投資者行列。據悉將於下周一招股的內地IP遊戲營運商中手游科技，集資約1.5億美元（約11.7億港元），目前已獲七間基石投資者認購，包括恒基地產主席李家傑、微博、閱文（772）等合共投資約2.5億港元。



中手游集團前身為第一視頻（082）附屬公司，在2012年9月被分拆並在美國納指上市，2015年8月私有化及退市。集團擁有五個熱門手遊「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」、「大富翁」、「明星志願」和「天使帝國」。上市聯席保薦人為中金公司及法巴。恒地（012）創辦人李兆基（四叔）過往熱愛投資股票，有「亞洲股神」之稱，亦有投資新股身上。不過，近年已減少投資新聞，反而其子李家傑間中會在新股消息出現，如年初有份投資奧園健康（3662），而8月前赴美國紐交所掛牌的尚乘集團，據聞李家傑及恒地都有份投資。



中國飛鶴月尾路演



此外，曾在美國上市的內地奶粉股中國飛鶴早前通過港交所（388）聆訊，據市場消息指，中國飛鶴計劃於本月最後一周進行路演，預計11月中旬掛牌，集資額會超過10億美元（折合約78億港元），摩通、招商證券和建銀國際證券為其聯席保薦人。



中國飛鶴曾在2003年赴美納斯達克交易所上市，成為首家在美上市的中資乳製品股，其後轉至紐交所中小板市場交易，2013年私有化後退市，退市時市值僅為8600萬美元（折合約6.71億港元）。該公司於2017年曾向港交所遞交上市申請，但其後因收購美國保健品公司而暫緩。



爭取下月通過上市聆訊



另外，據外電引述消息人士指，曠視科技（Megvii）將會繼續推進在港上市計劃，爭取下月上旬通過上市聆訊。曠視科技有望成為本港第三隻同股不同權股份，早前有傳其保薦人之一的高盛因黑名單而重新考慮是否繼續參與礦視IPO，但其後高盛拒絕評論，另外摩根大通及花旗亦為聯席保薦人。