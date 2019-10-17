  • 2019年10月17日 星期四
  • 24º
  • 78%
熱門： 施政報告林鄭月娥陳彥霖按揭N無津貼

日報新聞 > 財經

傳滙控聘投行助售法零售銀行

2019-10-17 列印
　　滙豐控股（005）近來動作不斷，外電報道，滙控已聘請美國投資銀行Lazard，協助出售法國零售銀行業務，市場預計該交易可套現10億歐羅（約86.6億港元）。Lazard拒絕評論報道。

  路透社報道，該交易將作為滙控臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）削減成本計劃的一部份。早前，市傳祈耀年有意「坐正」，滙控「減磅」步伐明顯加快。路透引述消息人士指，滙控已對法國零售銀行業務進行戰略評估，該業務涉及270家分行及3000名員工，佔該公司法國員工總數的逾三分之一。

  消息人士指，滙控或於未來數周開啟競購，將會向潛在買家發放資料，以進行盡職審查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd