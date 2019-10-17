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安踏上季零售額增逾10%

2019-10-17 列印
　　安踏體育（2020）昨日公布第三季度營運數據，按零售價值計算，期內安踏品牌零售金額按年錄得10%至20%增長，FILA品牌按年錄得50%至55%增長，而其他品牌則按年錄得30%至35%的增長。

  該公司指出，上述營運表現只包括安踏、FILA、 DESCENTE、KOLON SPORT、SPRANDI 及 KINGKOW品牌業務，但並未有包括Amer Sports Corporation業務。安踏體育較早前，獲美銀美林調高目標價逾一成，由原本的70元調升至78.5元，評級維持「買入」。對公司2019及2020年的稅後淨溢利預測，較市場預期分別高出5%及12%，主要是由於更快的收入增長，以及來自Amer合營公司更高的貢獻。

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