脫歐僵局打破 美企季績寄厚望 大摩盈利理想 杜指升23點

英國與歐盟達成脫歐協議，雖然英國國會是否通過仍是未知數，但市場對此仍審慎樂觀，加上市場對美企第三季度業績看法正面，美股周四早段高開。杜指早段曾升110點，升至約27110點水平，升幅約0.4%。標普指數早段升0.6%，而納斯達克指數則升0.7%。



分析師指出，除了英國脫歐協議因素，踏入第三季度業績期，部份已發表財報的美國重磅上市公司表現良好，市場對美企第三季度業績看法正面，亦支持美股。



摩根士丹利第三季度盈利與銷售收入均超預期，其股價曾升逾3%；此外，Netflix宣佈上季新增付費用戶677萬，但其中僅有50萬來自美國本土，其股價亦曾升逾1%。Honeywell第三季盈利超出市場預期，股價升逾2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27025點，升23點；納斯達克指數收報8156點，升32點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見61.03港元，較香港收市價升0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.78港元，較香港收市價跌1.22港元。



美失業數據差於預期



經濟數據方面，美國截至本月12日止的一周，首次申領失業救濟人數21.4萬人，略低於預期的21.5萬人，按周增加4000人。此外，美國九月新屋動工下降9.4%，以年率計降至125.6萬間，低於市場預期的132萬間。



港股方面，行政長官林鄭月娥發表任內第三份《施政報告》，放寬現樓按揭，帶挈地產股及銀行股上升。



恒指連續兩日造好，午後升幅逐步收窄，一度升不足100點，低見26754點，3點過後大市再度向上，尾段造好，恒指全日收報26848點，升184點。



本港地產股表現繼續造好。地產股表現繼續奪目，新世界（017） 升近4%，收報11.18元，連續第二日為升幅最大藍籌，兩日累升8%；恒地（012） 升1.3%，收報38.75元。藍籌股方面，滙控（005）升1.3%，收報60.9元；友邦（1299）升0.93%，收報75.75元。