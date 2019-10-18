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中國八月減持美債68億

2019-10-18 列印
  新華社引述美國財政部16日公佈的數據顯示，今年8月份中國減持68億美元美國國債，仍為僅次於日本的美國第二大債權國。統計顯示，截至8月底，中國持有美國國債規模為1.1035萬億美元，連續第二個月減持。當月，日本增持439億美元美國國債，持有規模升至1.1747萬億美元。

  2017年6月，中國持有美國國債總額曾超過日本成為美國第一大債權國；今年6月份，日本反超中國成為美國第一大債權國。截至8月底，中日兩國持有美國國債佔外國債權人持有美國國債總額的三分之一左右。當月，外國債權人持有美國國債總額約為6.8575萬億美元，較前一個月上升2256億美元。

  另外，中國商務部公佈，9月實際使用外資(FDI)為115.2億美元，增0.5%。
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