歐英達成脫歐新協議 英鎊匯價抽升直逼1.3

受到脫歐將達成協議的消息刺激，英鎊匯價一度抽升，兌美元逼近1.3水平，創今年5月中以來新高。不過，不少英國政客隨即揚言不接受脫歐協議，脫歐方案能否獲國會開綠燈，仍然是未知之數，英鎊匯價其後倒跌，走勢飄忽有如「過山車」。



英國首相約翰遜昨天宣佈，與歐盟達成新脫歐協議，當中最受關注的北愛爾蘭問題，雙方同意雖然北愛屬於英國關稅區，但仍會留在歐盟單一市場，貨品會在北愛港口接受檢查，北愛與愛爾蘭之間，不會出現硬邊界。



英零售數據優預期



脫歐方案預計將於本周六送交英國國會審議，由於當地政界批評之聲不絕，英國能否逃過「硬脫歐」危機，仍然是未知之數，英鎊的走勢亦相當反覆。



在約翰遜公佈脫歐達成協議之後，英鎊兌美元匯價，曾升至1.299水平，直逼1.3大關，升超過1%，其後升幅顯著收窄，最新見1.2813，倒跌0.1%。



至於歐洲股市方面，走勢個別發展，英國富時指數中段升64點，升幅相當於0.9%，見7230點。德國DAX指數中段升0.4%，至於法國CAC指數則持平。



瑞萬通博資產管理彈性債券主管Ludovic Colin認為，脫歐協議假若未能通過英國國會，實際意義不大。市場早前憧憬達成協議，英鎊過去一周的漲幅已不少，但要等到國會通過協議，才有望看到進一步升值。英鎊過去一周累積上升約5%。



另一方面，英國的零售數據優於預期。當地統計局公布，經季節調整後，9月份零售銷售按月持平，而市場預期會下跌0.2%。扣除汽車燃料後的核心零售銷售按月轉升0.2%，市場預期下跌0.1%。



